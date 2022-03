We wrześniu 2011 r. pełnomocnik państwa K. skierował do miejscowego oddziału spółki E. żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W odpowiedzi firma zaproponowała ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem w kwocie 4,1 tys. zł. Właściciele nie zgodzili się na te warunki i skierowali do sądu wniosek o ustanowienie – za wynagrodzeniem – służebności przesyłu.