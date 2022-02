Tymczasem już dziś TK ma się zebrać w pięcioosobowym składzie (przewodniczącym będzie Zbigniew Jędrzejewski, a sprawozdawcą wiceprezes TK Mariusz Muszyński), aby ogłosić wyrok w sprawie, która również dotyczy praworządności. Chodzi o pytania zadane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Ta chce wiedzieć, czy zdaniem TK zgodne z ustawą zasadniczą są przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które pozwalają składać wnioski o wyłączenie sędziów powołanych z rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W tym miejscu warto przypomnieć, że w składzie, który zadał to pytanie TK, zasiadali tacy właśnie sędziowie. Ale to nie wszystko – izba pyta również o to, czy obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN dla swej ważności wymaga kontrasygnaty premiera. I znów – obwieszczenia, na które odpowiedzieli zasiadający w IKNiSP, takiej kontrasygnaty nie miały.