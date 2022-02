Luksemburg rozpatrywał wczoraj postępowanie zainicjowane przez polską spółkę Sped-Pro, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług spedycyjnych. W 2016 r. złożyła ona do Komisji Europejskiej skargę na kontrolowaną przez państwo polskie PKP Cargo SA. Zarzutem było nadużycie przez to przedsiębiorstwo pozycji dominującej na rynku usług kolejowych. KE odrzuciła jednak skargę, wskazując, że sprawą powinien zająć się polski prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sped-Pro na tę decyzję poskarżyła się do TSUE. Wskazywała, że Komisja pominęła szereg uzasadnionych wątpliwości dotyczących zachowania praworządności w Polsce, a co za tym idzie niezawisłości sądów oraz niezależności prezesa UOKiK.