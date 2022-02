Obrońca obwinionej wywiódł kasację, w której domagał się uchylenia wyroku i umorzenia postępowania bądź przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przed WSD. Zarzucił sądowi naruszenie przepisów proceduralnych, gdyż nie mógł on rozpoznać sprawy po cofnięciu odwołania. Jego dysponentem był bowiem izbowy rzecznik dyscyplinarny, który nie podlega rzecznikowi dyscyplinarnemu adwokatury. Ten nie miał więc możliwości ponownego wniesienia odwołania. Nawet jednak gdyby taką możliwość dopuścić, naruszono prawo obwinionej do obrony.