Dla małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą najbardziej atrakcyjny oraz najczęściej stosowany w praktyce był wyjątek określony w art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy. Na mocy tego przepisu zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Tym samym, nie mogąc korzystać ze swoich pracowników, przedsiębiorcy zostali uprawnieni do samodzielnego prowadzenia handlu.

Iluzoryczność zakazu zmusiła ustawodawcę do gruntownych zmian. Ich „ofiarą” w głównej mierze będą przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową poprzez tzw. placówkę pocztową. Jakkolwiek po 1 lutego 2022 r. zakaz handlu w dalszym ciągu nie będzie obejmował placówek pocztowych, to jednak jedynie tych, w których usługi takie stanowią co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1293 ze zm.). Punkty handlowe, chcąc skorzystać z tego wyłączenia, będą odtąd dodatkowo zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przychód z działalności pocztowej oraz z pozostałej.