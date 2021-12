W 2012 r. na stronie internetowej ukazał się artykuł dotyczący K.S., który w tym czasie był liderem regionalnej partii politycznej Die Freiheitlichen in Kärnten (FPK). Pod artykułem ukazało się ponad 1,6 tys. komentarzy użytkowników, z których część zarzucała mu korupcję i określała go jako neonazistę. K.S. i FPK poprosili o podanie danych osób komentujących i usunięcie komentarzy. Spółka usunęła komentarze, odmawiając ujawnienia informacji o ich autorach. K.S. oraz FPK wszczęły postępowania przeciwko spółce w celu uzyskania danych tych użytkowników. Austriacki Sąd Najwyższy nakazał wydawcy przekazanie danych użytkowników, uznając, że komentarze nie były związane z działalnością dziennikarską, a tym samym nie doszło do bezprawnej ingerencji w prawo skarżącej spółki do korzystania z wolności prasy.