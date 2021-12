W 2018 r. toczyło się wobec spółki E. postępowanie egzekucyjne , w związku z którym ustanowiono zarządcę przymusowego. Został nim Paweł S. Złożył on do sądu wniosek o orzeczenie wobec jednego z członków zarządu spółki zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Zgodnie z art. 373 prawa upadłościowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.) sąd może orzec taki zakaz na okres od roku do 10 lat.