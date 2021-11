Dlatego zdecydowano się na przesunięcie wdrożenia na poniedziałek, tak by weekend (kiedy wstrzymano kierowanie dokumentów do doręczenia) stanowił wyraźną cezurę czasową – do piątku dokumenty doręczane były po staremu, a od poniedziałku – w nowej zakładce. Jak poinformował DGP Wojciech Łukowski, zastępca koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądów powszechnych, przed południem 29 listopada na prawie 400 sądów w kraju problemy techniczne związane z wprowadzaniem nowej funkcjonalności zdarzyły się w 11 sądach rejonowych i jednym okręgowym. Nie były to jednak poważne awarie (problemy z połączeniem, wyłączenie narzędzia do pobierania plików z portalu, brak aktualizacji oprogramowania serwerowego) i powinny zostać szybko usunięte.