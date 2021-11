Pozew został zwrócony z powodu niedołączenia pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania powódki oraz z uwagi na inne błędy (np. brak oznaczenia daty wymagalności roszczenia). Pełnomocnik kobiety złożył uzupełniony pozew z wnioskiem o nadanie biegu sprawie. To pismo również zwrócono, bo nie dołączono do niego pełnomocnictwa procesowego (załączono je dopiero do kolejnego pisma, zawierającego wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków, który został później oddalony).