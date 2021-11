Prezentowane przez Małgorzatę Manowską stanowisko sprowadza się z jednej strony do wyrażenia „pełnego poparcia” dla sędziów, których orzeczenia w ostatnim czasie są procesowo kwestionowane z uwagi na nieprawidłowości związane z ich powołaniem, z drugiej strony zaś do potępienia orzeczeń kwestionujących owe powołania. Małgorzata Manowska piętnuje sędziów, pisząc o ich „politycznym aktywizmie”, „uzurpowaniu roli ustrojodawcy” itd., w istocie jednak kwestionuje orzeczenia sądów w składach, których owi sędziowie zasiadali, co z oczywistych względów jest niedopuszczalne.

Sędzia Małgorzata Manowska, brnąc dalej w swym zapalczywym gniewie, określa owe orzeczenia „aktami tyranii”, sugerując, że sędziowie, którzy je wydali, sprzeniewierzyli się ślubowaniu i winni odejść z zawodu. Niezwykle trudno komentuje się tego rodzaju sformułowania. Doszliśmy bowiem do miejsca, w którym akademik, sędzia kierująca Sądem Najwyższym, orzeczenia wydawane przez sądy w przepisanej prawem formie, nazywa „aktami tyranii”, wzywając jednocześnie sędziów, którzy sygnowali je własnymi podpisami, do złożenia urzędów.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wspomniane wyżej rozstrzygnięcia, które kwestionują wyroki wydane z udziałem sędziów rekomendowanych przez aktualną KRS, mają swoje uzasadnienie w całokształcie orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów europejskich. Dość wymienić wyroki: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Reczkowicz vs. Polska, skarga nr 43447/19), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa sędziego W. Żurka, C-487/19) czy uchwałę SN z 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110/2020). To tylko te najgłośniejsze.

Jeszcze stosunkowo niedawno prezes Małgorzata Manowska w wywiadzie udzielonym DGP wzywała do kompromisu. Apelowała o podjęcie wspólnego wysiłku zmierzającego do przezwyciężenia postępującego chaosu prawnego. Z pewnością celu tego nie da się osiągnąć poprzez publikowanie stanowisk takich jak to z 22 października, które w istocie istniejący już od wielu tygodni w SN pat orzeczniczy mogą jedynie pogłębiać. Wypowiedzi tego rodzaju nie przysłużą się również budowaniu autorytetu przez prezes kierującą Sądem Najwyższym, która swe stanowisko uzyskała bez poparcia zdecydowanej większości sędziów. Szczególnie że jej wezwanie do „odejścia ze służby” należy odnieść również do sędziów SN. Na odpowiedź tych ostatnich nie trzeba było zresztą długo czekać. Otóż w upublicznionych 26 października oświadczeniach niemal wszyscy sędziowie Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN sprzeciwili się wyznaczaniu ich do składów z udziałem sędziów powołanych na stanowiska w SN przez nową KRS. Tożsame w treści oświadczenia wydała wkrótce większość sędziów Izby Cywilnej SN.