Autorzy projektu powołują się na niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wskazywał on, że środki z FS trafiały na cele bardzo luźno związane z zapobieganiem przestępstwom czy pomocą ich ofiarom. Dlatego stowarzyszenie postuluje, by o tym, na co trafią pieniądze , decydowali bezpośrednio sędziowie, a nie jak teraz – minister sprawiedliwości. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, byłaby to realizacja zasady niezależności sądów, wyrażonej w konstytucji. Wskazano także, że sądy miały już takie uprawnienie, ale zostało im ono odebrane, co zdaniem Iustitii nie miało racjonalnego uzasadnienia i było wyrazem braku zaufania do władzy sądowniczej. Obecnie zaś – jak przekonują autorzy projektu – sędziowie dzięki dostępowi do internetu mają wystarczającą ilość informacji, by wybrać właściwą organizację, na rzecz której powinny być wpłacone środki.