Sprawa jest pokłosiem informacji prasowych o spotkaniach prezes TK z Jarosławem Kaczyńskim. Sieć Obywatelska postanowiła sprawdzić, jak często do nich dochodziło, dlatego złożyła wniosek o udostępnienie oficjalnych kalendarzy spotkań prezes i wiceprezesa TK w 2017 r. Odmówiono jej, uzasadniając, że nie są to informacje publiczne. Do takich samych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie skierowano skargę kasacyjną. Podobnie jak we wcześniejszych wyrokach uznał on, że kalendarz spotkań, mimo że dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, nie stanowi informacji publicznej.