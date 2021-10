Dwa ostatnie to klasyczne sposoby, jeśli nie na zablokowanie dostępu do informacji, to przynajmniej jego opóźnienie. Informacja przetworzona to taka informacja, która nie jest dostępna od ręki, tylko trzeba ją specjalnie przygotować, np. zebrać dane z wielu różnych dokumentów. Nie musi ona być udostępniona, jeśli nie jest to szczególnie istotne dla interesu społecznego. Dziennikarze zazwyczaj nie mają problemu z wykazaniem tej przesłanki, ale kolejna wymiana korespondencji już pozwala zyskać na czasie. Nawet gdy urząd uzna, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu (czasem trzeba to wykazywać przed sądem), to i tak pozwala mu to przeciągać sprawę. Normalnie informacji trzeba udzielić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Ale jeśli dowiedzie się, że jest to niemożliwe, to można ten termin wydłużyć do dwóch miesięcy. A to sporo czasu, zwłaszcza gdy mówimy o okresie kampanii wyborczej