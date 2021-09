Dlaczego brak upoważnienia do wydania rozporządzenia jest tak istotny? Jak wskazuje NRA w uwagach do projektu, odesłanie do kodeksu postępowania cywilnego nie rozwiązuje problemu, bo nie reguluje on stałych list mediatorów w konkretnych typach spraw. Istnieje więc zagrożenie, że „nastąpi likwidacja wykazów instytucji oraz mediatorów, którzy zdobyli doświadczenie i są specjalistami w prowadzeniu mediacji z udziałem osób nieletnich”.