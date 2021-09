Mimo to wczorajsze obrady zakończyły się wyborem trzech kandydatów. Było to możliwe, mimo że „starzy” sędziowie nadal mają większość w IC SN. Wszystko dlatego, że wprowadzone przez obecną ekipę rządzącą zmiany w procedurze wyłaniania kandydatów prezesów izb SN stanowią, że po dwóch nieudanych próbach ich wyboru do uzyskania kworum jest wymagana obecność zaledwie jednej trzeciej liczby członków zgromadzenia. Jak poinformowano na stronie internetowej SN, we wczorajszym posiedzeniu wzięło udział 24 sędziów, po czym 14 opuściło obrady. Ustawa o SN (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 154 ze zm.) wymaga, aby zgromadzenie przedstawiło prezydentowi trzech kandydatów. Tymczasem podczas pierwszego głosowania wszystkich 10 pozostałych na sali członków oddało swój głos na Joannę Misztal-Konecką. Dopiero przy drugim głosowaniu pozostali kandydaci, a więc Marcin Łochowski i Mariusz Łodko, uzyskali odpowiednio cztery i sześć głosów.