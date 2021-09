Chodzi oczywiście o słynne już głosowanie , w którym wzięła udział osoba do tego nieuprawniona, czyli… żona jednego z członków rady – sędziego Zbigniewa Łupiny. Na nagraniu z wrześniowego posiedzenia wyraźnie słychać, jak kobieta pyta, czy ma oddać głos na tak czy na nie. Głosowanie bowiem odbywało się zdalnie, a pech chciał, że mikrofon u państwa Łupinów pozostawał cały czas włączony. No i zrobiła się z tego awantura na cztery fajerki. I nie ma się co dziwić, wszak udział osoby nieuprawnionej musi skutkować nieważnością czynności podjętej z jej udziałem. Do sytuacji odniósł się sam przewodniczący KRS, który zapowiedział, że zbada sytuację. Można by więc uznać, że nie ma co załamywać rąk, sprawa zostanie wyjaśniona, a konsekwencje wobec winnych wyciągnięte. Można by, gdyby nie to, że już raz takie szumne zapowiedzi przewodniczącego spełzły na niczym. Mam tutaj na myśli aferę z tzw. dietodniówkami. Wówczas również podjęto czynności wyjaśniające, a koniec końców okazało się, że – choć pieniądze za wątpliwą pracę zostały zainkasowane przez konkretne, znane wszystkim z imienia i nazwiska osoby – winnych nie ma.