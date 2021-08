Profesor Romanowski nie ogranicza się jednak w swoim piśmie tylko do wezwania do wykonania wspomnianych orzeczeń olsztyńskiego sądu. Twierdzi także, że I prezes SN podżega do wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów powołujących się na orzeczenia TSUE i ETPC w sprawie niezawisłości sędziowskiej.