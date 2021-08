Petycję w tej sprawie złożył pod koniec zeszłego roku dr Karol Pachnik, wówczas pełnomocnik Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Legislacji. Zwrócił on uwagę, że adwokatom zdarza się czekać na wynagrodzenie czasem nawet kilka lat. Jest to niekorzystne zarówno dla nich, jak i Skarbu Państwa, który musi jednorazowo wypłacać większe, skumulowane sumy. Zmiana pomogłaby więc bardziej racjonalnie planować wydatki budżetu, a pełnomocnikom zapewniła bardziej regularne wpływy, co jest ważne zwłaszcza w czasie pandemii.