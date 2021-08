Jak bowiem informuje w odpowiedzi na pytania DGP Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy SN, w SN trwają analizy mające na celu podjęcie prawem przewidzianych kroków procesowych, na czele ze złożeniem sprzeciwu od wyroku olsztyńskiego sądu okręgowego. Sam zaś wyrok został w SN przyjęty „z ogromnym zdumieniem”. A to dlatego, że zdaniem kierownictwa SN w sprawie nie było przesłanek do wydania wyroku zaocznego. Jak tłumaczy Stępkowski, odpowiedź na pozew sędziego Juszczyszyna wpłynęła w przeddzień posiedzenia, na którym wydano wyrok. Po naszej uwadze, że SO w Olsztynie uznał jednak, że stało się to już po upływie terminu, i zarządził zwrot odpowiedzi, rzecznik Stępkowski zauważył, że pisma procesowe w tej sprawie były doręczane Prokuratorii Generalnej, która następnie dopiero przekazywała je do SN. A to powodowało poważne skrócenie terminu na odpowiedź, co zresztą zostało podniesione w zwróconej odpowiedzi na pozew.