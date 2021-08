A co w sytuacji, gdy sąd będzie miał do połączenia kilka wyroków jednostkowych, z których część uprawomocni się pod rządami starego prawa, a część po wejściu w życie nowelizacji? „W takim przypadku sentencja wyroku łącznego powinna więc przybrać formę, w której jednym wyrokiem łącznym orzeczone zostaną dwie różne lub identyczne wymiarowo kary łączne za przestępstwa rodzajowo tożsame, a nawet popełnione w bliskich odstępach czasu, czyli teoretycznie nadające się do połączenia węzłem jednej tylko kary łącznej. Owe dwie kary łączne, wymierzone jednym wyrokiem łącznym, będą z kolei podlegać odrębnemu, sekwencyjnemu wykonaniu, co zdaje się komplikować, zamiast upraszczać nie tylko wykonanie kary, ale i politykę karną” – wskazuje RPO. Jego zdaniem problem jest wieloaspektowy i nierozwiązywalny na drodze wykładni, nawet prokonstytucyjnej. Dlatego wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie zasadności zmiany przepisów