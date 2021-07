We wcześniejszym orzecznictwie ETPC wskazywał na możliwość uznania rodzicielstwa z surogacji, gdy ojciec występujący o przepisanie aktu urodzenia był ojcem biologicznym dziecka (sprawa Mennesson p. Francji). Ponadto w wydanej na wniosek francuskiego sądu opinii doradczej trybunał uznał, że gdy brakuje przesłanek do uznania biologicznego rodzicielstwa, aby pozostać w zgodzie z art. 8 konwencji, sytuacja może zostać uregulowana innymi metodami, np. poprzez adopcję. Z kolei we włoskiej sprawie Paradiso i Campanelli ETPC nie dopatrzył się naruszenia konwencji w związku z wydaleniem dziecka urodzonego z międzypaństwowej surogacji, którego rodzice wpisani w akcie urodzenia nie mieli biologicznego związku z dzieckiem.