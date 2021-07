Sprawa dotyczyła studentki, która nie zgodziła się z decyzją uczelni o nieprzyznaniu jej stypendium socjalnego. Zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który odrzucił jej wniosek. Nie uiściła bowiem wpisu sądowego od skargi, choć była do tego zobowiązana prawomocnym zarządzeniem. Studentka złożyła zażalenie na to postanowienie do NSA , zarzucając mu nieważność. Podniosła, że otrzymała postanowienie dotknięte wadą wobec braku podpisu pod nim.