Jak tłumaczą sędziowie, trybunał, rozpatrując wniosek premiera, będzie badał przepisy traktatowe, które pozwalają unijnym instytucjom sprawdzać, czy prawo państw członkowskich, w tym prawo polskie, zapewnia skuteczną ochronę w dziedzinach objętych prawem UE . W szczególności chodzi o zagwarantowanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak zauważają, w sytuacji, gdy instytucje unijne żądają poszanowania tych gwarancji, to nie można mówić o naruszeniu nadrzędnej roli konstytucji RP. Co więcej, instytucje te nie wykraczają poza kompetencje przyznane im m.in. w traktatach unijnych. Nie dotyczą one bowiem ustroju sądownictwa, a cech, jakie muszą posiadać sędziowie krajowi, aby mogli orzekać w sprawach europejskich. „Poszanowania zaś niezależności sądów i niezawisłości sędziów wymaga także polska Konstytucja” – czytamy w oświadczeniu.