Sprawa po apelacji trafiła do sądu okręgowego, który powziął jednak poważne wątpliwości prawne, a to ze względu na przyjęty reżim odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 4491 kodeksu cywilnego ten, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Paragraf 3 tego przepisu precyzuje zaś, że niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony. Odpowiedzialność koncentruje się więc na odszkodowaniu, a w przepisach dalszych o zadośćuczynieniu za krzywdę wywołaną przez taki produkt nie ma mowy. Poza tym powstał problem, czy poszkodowany musi udowodnić, jaka wada produktu spowodowała szkody. Te kwestie sąd przedłożył do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.