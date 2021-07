W 2016 r. powódka poślizgnęła się na tyle niefortunnie, że doszło u niej do wieloodłamowego złamania nogi. Przeszła operację, jednak po zabiegu doszło do licznych komplikacji. Rana nie chciała się prawidłowo goić, stwierdzono m.in. wyciek z przetoki, obrzęk, pacjentka odczuwała też silny ból. Dolegliwości utrzymywały się przez kilka miesięcy, kobieta była hospitalizowana jeszcze kilka razy. Ostatecznie okazało się, że w operowanym miejscu doszło do zakażenia gronkowcem hemolitycznym, które – jak wskazał SO w Piotrkowie Trybunalskim – „jest powiązane z szeroko rozumianym sprzętem medycznym i prowadzonymi czynnościami medycznymi”.