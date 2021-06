Z inicjatywą jego wydawania wyszedł Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Będzie ono nosić tytuł „De lege ferenda. Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych”. Zgodnie z założeniami przedstawionymi na posiedzeniu ma to być periodyk naukowy poświęcony legislacji oraz publikacji opinii prawnych. Ma też znaleźć się na liście czasopism punktowanych. Skierowany będzie zarówno do akademików, jak i do adwokatów zajmujących się prawem legislacyjnym. Na redaktora naczelnego uchwałą prezydium powołano adwokata dr hab. Aleksandra Maziarza z Uniwersytetu Warszawskiego.