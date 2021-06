Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów osób, gdyż rząd uznał, że nie stwarzają one zagrożenia. Teoretycznie można by więc zrobić koncert nawet na 10 tys. osób, a nie na 250, bo taki limit obowiązuje od soboty. W praktyce jednak może to być trudne. Nie wolno bowiem żądać od klientów paszportu covidowego.