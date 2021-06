NSA nie miał wątpliwości, że nagrania z policyjnego wideorejestratora stanowią informację publiczną, której udostępnienia może domagać się każdy obywatel. Konieczność anonimizacji danych może jednak oznaczać, że będzie to informacja przetworzona, a więc taka, którą nie zawsze trzeba udostępniać (tylko w sytuacjach szczególnie istotnych dla interesu publicznego). Jest to uzależnione od tego, jak wiele czynności trzeba wykonać, aby usunąć dane osobowe, czy są to czynności stricte techniczne, jednorazowe, czy też ciąg działań różnego rodzaju. Z kolei uzasadnieniem może też być zakres anonimizacji, nakład niezbędnej do tego pracy czy konieczność użycia określonych środków technicznych. Policja jednak w żaden sposób nie uzasadniła, dlaczego nagranie uznaje za informację przetworzoną.

„Teza, że numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa do prywatności, gdyż identyfikuje samochód, a nie osobę, odnoszona winna być do przypadków standardowych numerów rejestracyjnych składających się z liter i cyfr, niepozwalających na powiązanie samochodu z właścicielem oraz do przypadków, w których samochód z tablicą rejestracyjną znajduje się lub jest prezentowany bez połączenia z innymi informacjami odnoszącymi się do czasoprzestrzeni lub w powiązaniu z innymi danymi osobowymi, w tym wizerunku osób nim podróżujących” – napisał w opublikowanym niedawno uzasadnieniu wyroku (sygn. akt III OSK 1466/21).

– Pamiętajmy, że rozwój technologii coraz bardziej ułatwia nam łączenie jednych danych z innymi, co umożliwia pozyskanie kolejnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby – dodaje. I przywołuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który co prawda dotyczył numeru IP komputera, ale który – jej zdaniem – można odnieść również do numeru rejestracyjnego. TSUE uznał w nim, że taki numer to dane osobowe, nawet jeśli nie wiadomo wprost, do kogo należą (sprawa C-582/14).

– Każdy, kto używa kamery, przetwarza dane osobowe, co nie oznacza jednak, że podlega przepisom RODO. Jeżeli te dane wykorzystuje wyłącznie do własnych celów, np. w celu dokumentowania zdarzeń drogowych, wówczas art. 2 ust. 2 pkt c RODO zwalnia go ze stosowania przepisów tego rozporządzenia. Co prawda w niektórych krajach, zwłaszcza w Niemczech, pojawiają się odmienne stanowiska, jednak moim zdaniem nie są one prawidłowe i oznaczałyby tak naprawdę przekreślenie istoty tego wyjątku – wyjaśnia dr Paweł Litwiński. Zaznacza jednak, że w momencie umieszczenia takiego filmu w internecie zaczyna już obowiązywać RODO z wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami. Potwierdza to orzecznictwo TSUE w sprawach C-101/01 oraz C-345/17. W tym ostatnim wyroku trybunał wprost uznał, że przed wrzuceniem do sieci filmu z interwencji policjantów powinno się ich o tym, zgodnie z RODO, poinformować. Jednocześnie jednak stwierdził, że można zostać zwolnionym z tego obowiązku na zasadzie wyjątku dziennikarskiego, jeśli publikacja nagrania ma służyć interesom publicznym. Co istotne, na ten wyjątek może powołać się nie tylko zawodowy dziennikarz. Pod jednym warunkiem – musi to się odbywać w celu „publicznego rozpowszechniania informacji, opinii lub myśli”. Publikację filmu z wyczynami pirata drogowego można uzasadnić interesem publicznym i nie przejmować się danymi osobowymi, ale jadącego zgodnie z przepisami kierowcy już raczej nie.