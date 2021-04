– I o to też będziemy do prokuratury wnosić, zgodnie zresztą z tym, co mówił pan Roch. Uzasadniając odmowę wydania zgody na przymusowe doprowadzenie sędziego, sugerował on, że skoro nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to sprawa winna zostać umorzona przez prokuraturę – mówi Jacek Dubois. Przypomina, że art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania karnego wyraźnie stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.