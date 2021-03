Jednak zdaniem I prezes Sądu Najwyższego ukształtowanie się praktyki, że choćby pierwsze zawezwanie do ugody powoduje przerwanie biegu przedawnienia było błędne i zostało przyjęte „w pewnym sensie bezrefleksyjnie”. Dlatego, zdaniem Małgorzaty Manowskiej, choć nowelizacja przyczyni się do zwiększenia pewności prawa, to jednocześnie doprowadzi też do utrwalenia obecnej praktyki, w której pierwsze zawezwanie do próby ugodowej jest traktowane jako instrument pozwalający wierzycielowi na dwukrotne wydłużenie terminu przedawnienia. I to, jak zwraca uwagę SN, bez żadnej kontroli ze strony sądu, czy nie stanowi to nadużycia prawa procesowego. „Nie wydaje się to zgodne z celami instytucji przedawnienia. Nie po to ustawodawca określa i modyfikuje, zazwyczaj skraca, terminy przedawnienia, by wierzyciel jednostronnie mógł je wydłużać nawet o 100 proc.” – czytamy w opinii I prezes SN. Dlatego jeśli już pierwsze zawezwanie do próby ugodowej miałoby przerywać bieg przedawnienia, bardziej racjonalne byłoby rozwiązanie, zgodnie z którym co prawda przedawnienie biegnie na nowo, ale tylko przez rok.