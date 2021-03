Sędzia Bochniak chwali się ponadto pełnieniem funkcji najpierw zastępcy przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych SR dla Krakowa-Podgórza, później przewodniczącego tego wydziału (od 15 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2018 r.), a następnie prezesa tego sądu – od listopada 2017 r. Tymczasem, jak słyszymy nieoficjalnie od krakowskich sędziów, wydział ksiąg wieczystych, kiedy na jego czele stała sędzia Bochniak, miał być jednym z najgorszych w całym kraju, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wpis do KW. Potwierdza to zresztą komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z listopada 2017 r., w którym tłumaczono powody odwołania z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Jak możemy w nim przeczytać, Morawiec miała nie podejmować działań nadzorczych w związku z niską efektywnością SR dla Krakowa-Podgórza: „(…) niepokojące są zwłaszcza gwałtownie rosnące zaległości w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza”. Jak podkreślono, czas oczekiwania na wpis do księgi sięgał wówczas w tym sądzie sześciu miesięcy, podczas gdy średnio w kraju trwało to niewiele ponad miesiąc.