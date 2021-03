Po okresie związanej z kwestionowaniem działania nowej KRS konsternacji w korpusie sędziowskim nie wiedzieć czemu w całej Polsce sędziowie tłumnie ruszyli po awanse. Na jeden wakat w sądzie wyższej instancji zgłasza się obecnie kilka, a nawet kilkanaście osób. Na usta ciśnie się pytanie: co takiego się zmieniło? Przecież wątpliwości co do legalności działania obecnej KRS, wyrażone wielokrotnie w orzeczeniach TSUE oraz SN, istnieją nadal. W Trybunale Sprawiedliwości UE na ostateczne rozstrzygnięcie czeka sprawa dotycząca legalności przerwania kadencji poprzedniej rady oraz zgodności powołania jej nowych członków z prawem unijnym. Dosłownie kilka dni temu na kanwie sprawy jednego z członków poprzedniego składu KRS Europejski Trybunał Praw Człowieka nadał wszystkim zawisłym przed nim sprawom dotyczącym zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości status „kategoria I”, co oznacza „pilne”. Dopóki kwestia legalności działania KRS nie zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, wszyscy tłumnie wyciągający ręce po awanse sędziowie muszą mieć świadomość, że podejmują ryzyko. Jego ziszczenie się może oznaczać działanie na szkodę stron w procesach, które będą prowadzić, zajmując nowe stanowiska. Nienależyta obsada sądu to poważny zarzut procesowy – uznany za podstawę nieważności orzeczenia bądź stanowiący tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą. Sędziowie to częstokroć świetnie wyszkoleni prawnicy, specjaliści w swoich dziedzinach. Muszą więc wiedzieć, że powoływanie się w przyszłości na zasadę zaufania do organów państwa nie może być uznane za wystarczające usprawiedliwienie, które w założeniu ma rozgrzeszać niepohamowaną ambicję. Dlaczego zatem ryzykują, nie chcąc poczekać na rozstrzygnięcie przywołanych wyżej wątpliwości w sprawach zawisłych przed sądami europejskimi? Znam przeróżne wytłumaczenia, wielokrotnie je już słyszałem. Mógłbym wyrecytować te racjonalizacje jednym tchem: „ile mam czekać”, „nie ja odpowiadam za powstały chaos prawny”, „awansowałbym bez względu na skład KRS”. I w końcu moje ulubione: „bo jestem znakomity”. Wszak bez freudowskiego mechanizmu wyparcia życie byłoby nie do zniesienia. Jak inaczej niż właśnie tym mechanizmem psychologicznym wytłumaczyć zachowanie jakże wielu koleżanek i kolegów, którzy jednego dnia stoją przed swoimi sądami, dzierżąc w rękach banery mające świadczyć o ich przywiązaniu do wartości konstytucyjnych, by następnego złożyć wnioski awansowe, oddając się pod ocenę organu, którego konstytucyjność jest zasadnie podważana. I proszę mi wierzyć, nie są to odosobnione przypadki.