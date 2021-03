Wyrok został wydany w sprawie, w której mężczyzna złożył do sądu wniosek o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków skargi na przewlekłość postępowania prowadzonej w innej sprawie. Wnioskodawca wskazywał, że pismo dotarło do organu na początku października i aż do stycznia nie zostało przekazane.