Przy okazji politycy (także po to, aby utrzymać poparcie) z premedytacją mylą przyczyny ze skutkami. Otóż TSUE nigdy nie zająłby się polskimi przepisami dotyczącymi sądownictwa, gdyby nie to, że PiS od 2015 r. tak naprawdę próbuje zmieniać ustrój naszego kraju bez koniecznej do tego zmiany konstytucji. I to jest ten grzech pierworodny, to jest powód, dla którego chaos prawny w naszym kraju pogłębia się z dnia na dzień. PiS powtarza, że może robić, co mu się podoba, bo upoważnili go do tego obywatele, wrzucając w 2015 i 2019 r. kartki do urny wyborczej. Problem jednak w tym, że z konstytucji – tej samej, którą na ustach od wtorku mają wszyscy politycy PiS – wynika, że, aby rządzić tak, jak się marzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie wystarczy poparcie 20 czy 30 proc. wyborców. Aby zmieniać ustrój zgodnie z najwyższymi, bo zapisanymi w ustawie zasadniczej, zasadami, trzeba zdobyć w wyborach większość nazywaną nie bez powodu konstytucyjną. Ustawa zasadnicza stanowi bowiem, że zmiany w niej muszą zyskać poparcie dwóch trzecich posłów w obecności co najmniej połowy Sejmu oraz bezwzględnej większości senatorów w obecności co najmniej połowy Senatu. A o takim wyniku w Sejmie, nie wspominając już o Senacie, PiS może teraz tylko pomarzyć. Ale od czego ma trybunał? Zawsze przecież można złożyć kolejny wniosek. Co prawda pewnie trudno będzie wykazać, że TK ma kompetencje pozwalające mu uchylać przepisy konstytucji, lecz dla chcącego nic trudnego. A że PiS chce, i to bardzo, wiadomo nie od dziś.