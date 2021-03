Zachowanie właścicieli lokali, którzy nie uiszczają opłat związanych z funkcjonowaniem ich własnych lokali i powodują w ten sposób przerzucenie ciężaru własnego utrzymania na obce osoby, należy ocenić jako wyjątkowo naganne i zdecydowanie piętnować. To jasne. Jednak inni członkowie wspólnoty nie są i nie mogą być w żaden sposób uprawnieni do samodzielnego i dowolnego decydowania o tym, czy możliwa jest dalsza dostawa mediów do danego lokalu i jaki poziom zadłużenia jest już na tyle wysoki, aby dostęp do mediów ograniczyć, a jaki jeszcze pozwala na dalsze korzystanie np. z wody. Na marginesie warto wskazać, że inne orzeczenie mogłoby ewentualnie zapaść w sytuacji, gdyby wspólnota mieszkaniowa nie występowała w charakterze pośrednika, lecz sama dostarczała media np. wodę ciepłą, za pomocą własnych urządzeń. Wówczas wspólnota mogłaby powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, za które nie otrzymuje ekwiwalentu. Taka sytuacja była przedmiotem innego rozstrzygnięcia w ramach wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 czerwca 2020 r. (sygn. akt V ACa 761/19). Woda podgrzewana była za pomocą wymiennika ciepła wspólnoty mieszkaniowej we własnym zakresie i jako woda ciepła albo energia cieplna dostarczana była do poszczególnych lokali.