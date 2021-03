Dzięki nowym przepisom ma zostać zrealizowany również Narodowy Program Mieszkaniowy, nad którym prace rozpoczęły się już w 2016 r. Główne cele, jakie wyznaczył sobie w jego zakresie ustawodawca, to przede wszystkim większy dostęp do mieszkań, poprawa warunków mieszkaniowych i pomoc osobom w trudnej sytuacji. Nowelizacja prawa spółdzielczego ma umożliwić łatwiejszy dostęp do mieszkań należących do spółdzielni. Istotną zmianą będzie to, że członek spółdzielni, zawierający umowę o budowę lokalu już po wejściu w życie zmian prawnych, będzie mógł ubiegać się o przeniesienie własności lokalu po określonym w umowie terminie.