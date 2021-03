Zgodnie z proponowanymi przepisami media czy organizacje pozarządowe nie będą mogły zabiegać o dostęp do akt zakończonych postępowań (np. umorzonych lub takich, w których prokuratura w ogóle odmówiła wszczęcia) w trybie dostępu do informacji publicznej. Będzie to możliwe jedynie na podstawie kodeksu postępowania karnego, jednak od ewentualnej odmowy prokuratora nie będzie przysługiwało zażalenie (ani do sądu , ani do prokuratora nadrzędnego). A to w żaden sposób nie zabezpiecza przed podejmowaniem arbitralnych decyzji. – Nie chodzi o ograniczenie dostępu do akt, lecz o ochronę przed wytransferowaniem informacji w niepowołane ręce. Dostrzegam jednak pewną lukę w postaci braku weryfikacji stanowiska prokuratora, więc będzie to na pewno przedmiotem analiz na dalszym etapie procedowania projektu – mówi DGP Piotr Sak, poseł wnioskodawca.