Prezydencką nowelizację można podzielić na dwa segmenty. Pierwszy przewiduje wydłużenie terminu wnoszenia skargi nadzwyczajnej o dwa lata (do kwietnia 2023 r.) w sprawach, w których orzeczenia uprawomocniły się od uchwalenia konstytucji w 1997 r. do wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o SN (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 154), czyli do kwietnia 2018 r. Tu prezydencki projekt jest zbieżny z propozycją zmian senackich, których pierwsze czytanie również odbyło się wczoraj. Nie budzi też większych kontrowersji.