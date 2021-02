Forma polskiego kodeksu zobowiązań z roku 1933 była wynikiem wytężonej pracy najwyższej klasy specjalistów oraz ich oparcia się na wspólnym fundamencie. Profesor Roman Longchamps de Bérier widział rzecz następująco: „Dział zobowiązań w dotychczasowych ustawodawstwach dzielnicowych wykazywał stosunkowo najmniej różnic zasadniczych, opierając się wszędzie na zasadach obligacyjnego prawa rzymskiego. Dzięki temu unifikacja prawa w tej dziedzinie była stosunkowo najłatwiejsza i mogła nastąpić bez większych przewrotów w dotychczasowym systemie prawnym”. Nie mniej ważne okazało się zignorowanie przez uczonych tyleż głośnych, co pozbawionych większego sensu postulatów środowisk „patriotycznych”.

W składzie zespołu, który podjął się tego ambitnego zadania, znaleźli się wyłącznie Polacy. Wszyscy jednak ze znakomitym międzynarodowym obyciem – po zagranicznych studiach, stażach, wykładający na europejskich wszechnicach. Ludziom tym bez wątpienia zależało na tym, by ich dzieło było zgodne z duchem własnego narodu. Zrobili jednak przy tym wszystko, by uniknąć ślepego odwoływania się do idei „prawa narodowego” w najwęższym rozumieniu tego słowa. Było dla nich jasne, że chwytliwa marketingowo oraz z pozoru atrakcyjna perspektywa stworzenia projektu w oparciu o rodzime pierwiastki nie była – i nie jest – niczym więcej niż tylko wprowadzającym w błąd mirażem.