Gostynin stał się miejscem wygodnym dla władzy. Ot, stworzono getto dla przestępców, tym samym ograniczając kłopot decydentom. Tyle że to getto zawsze uwierało rzeczników praw obywatelskich – najpierw Irenę Lipowicz, a następnie Adama Bodnara. Twierdzenie dziś, że zamknięcie przyjęć do ośrodka to zła informacja, bo wypuszczona po odbyciu kary osoba może zrobić krzywdę na wolności, nijak nie pasuje mi do stanowisk prezentowanych długimi latami przez prawników zajmujących się prawami człowieka.