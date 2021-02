Cała sprawa zaczęła się od pomyłki prawniczki, która wypełniając wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, omyłkowo zamiast numeru konta jednego klienta (spółdzielni mieszkaniowej) podała numer innego klienta (osoby fizycznej). Sprawa wyszła na jaw dopiero po jakimś czasie, gdy dłużnik zgłosił, że mimo pobrania z jego konta całej kwoty w aktach spółdzielni nie ma wzmianek o wpłatach. Radca zapłaciła spółdzielni brakującą kwotę z własnych pieniędzy (28 tys. zł) i zwróciła się do klientki, która otrzymała świadczenie nienależne, o jego zwrot.

Ta jednak stwierdziła, że pieniędzy już nie ma, bo wydała je na kolacje z przyjaciółmi i wyjazdy na Daleki Wschód. Radca skierowała więc do niej wezwanie do zapłaty, w którym informowała, że w razie odmowy zawiadomi organy ścigania, które mogą nawet wystawić list gończy. Ponadto miała wprowadzić klientkę w błąd, domagając się opłaty za zwrot skserowanych dokumentów, oraz powiedzieć jej, że „z przestępcami nie będzie rozmawiała”. W efekcie klientka wniosła skargę do rzecznika dyscyplinarnego. Skargi nie złożyła spółdzielnia.