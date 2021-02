Zwraca uwagę, że wysłanie korespondencji elektronicznej z sądu powoduje jej doręczenie tylko na serwer, na którym pełnomocnik ma konto pocztowe. Jego zdaniem nie jest możliwe traktowanie tej ścieżki przesłania korespondencji jako wystarczającej do przyjęcia, że została doręczona pełnomocnikowi. – Doręczenie, w myśl obowiązujących przepisów , nie następuje bowiem w momencie przesłania korespondencji do urządzenia (serwera), ale do podmiotu, czyli pełnomocnika procesowego, i aby to nastąpiło, musi jeszcze dojść do połączenia między serwerem pocztowym a komputerem pełnomocnika – wskazuje Paweł Kurcman.