Adresatka uchwał odniosła się do tych apeli, wydając specjalne oświadczenie. Wskazała w nim, że ustaliła treść pisma, jakie KE przesłała do polskiego rządu. Jak napisała Manowska, komisja sformułowała w nim „kolejne zarzuty” dotyczące „uprawnienia nadanego Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do uchylania immunitetu sędziów i asesorów”. A skoro tak, to ona nie widzi podstaw do dokonania zmian w swoim zarządzeniu. Jak bowiem podkreśla, zarzuty przedstawione rządowi polskiemu w grudniu ub.r. nie były objęte wnioskiem KE, na skutek którego TSUE wydał postanowienie zabezpieczające. Tamte dotyczyły jedynie kompetencji ID SN do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów.