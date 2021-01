Propozycja zdefiniowania, a tym samym wprowadzenia do przepisów tajemnicy dyplomatycznej pojawiła się w projekcie nowej ustawy o służbie zagranicznej, który w środę, po pierwszym czytaniu, został przez Sejm skierowany do dalszych prac w komisji spraw zagranicznych. Choć jest procedowany jako projekt rządowy, to nie przeszedł konsultacji społecznych. Co ciekawe, opublikowano go na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego dzień później, niż został skierowany do Sejmu. Druk sejmowy nosi datę 13 stycznia 2021 r., podczas gdy na stronie RCL pojawił się 14 stycznia.