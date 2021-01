Wydaleniem z zawodu zakończyła się przed SN sprawa jednego z warszawskich stomatologów. Mężczyzna dożywotnio utracił prawo do wykonywania zawodu. Jak podkreślał w wypowiedzi przed sądem rzecznik odpowiedzialności zawodowej, od końca wojny było zaledwie kilkanaście spraw dyscyplinarnych zakończonych tak surowym wyrokiem.

Jakie przewinienie spowodowało tak drastyczne skutki? Otóż stomatolog – mimo prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego zawieszającego mu prawo wykonywania zawodu na pięć lat – otworzył kolejny gabinet dentystyczny i nic nie robiąc sobie z wyroku, przyjmował pacjentów. Potwierdziło to trzech świadków, którzy leczyli u niego zęby, co zostało też odnotowane w dokumentacji medycznej. Co ciekawe, lekarz został wcześniej ukarany m.in. z powodu nierzetelnego prowadzenia kart pacjentów (nałożono na niego karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł, której zresztą nie zapłacił).