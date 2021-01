Ustawodawca zdecydował, że do rejestru jawnego trafią również danych tych osób, wobec których tego typu orzeczenia zapadły, jeszcze zanim opisywana ustawa weszła w życie (art. 29 ust. 1 pkt 2 p.z.p.s.). I właśnie to rozwiązanie wzbudziło wątpliwości wrocławskiego WSG. Zdaniem sądu problem jest tym bardziej doniosły, że dane z rejestru co do zasady nie mogą być usunięte. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu pytania prawnego skierowanego do TK, takie rozwiązanie może budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz oraz zasadą, zgodnie z którą odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Jak zauważa sąd pytający, regulacje dotyczące rejestru publicznego, choć wywołują pozytywny efekt prewencyjny, mogą też wywoływać rezultaty niekoniecznie społecznie pożądane. „W odniesieniu do sprawcy mogą utrwalić na długi okres jego stygmatyzację, utrudniając readaptację do życia zgodnego z porządkiem prawnym, a także wywoływać negatywne zjawiska nękania przez anonimowe osoby postronne. Nieprzyjemne skutki mogą też dotknąć niewinnych niczego osób należących do rodzin skazanych, np. ich dzieci” – czytamy w uzasadnieniu pytania. Jednak zdaniem sądu pytającego najbardziej niepożądanym skutkiem może być wtórna wiktymizacja pokrzywdzonych.