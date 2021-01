Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej (o 500 proc. w stosunku do zwykłej opłaty, gdy podmiot narusza warunki posiadanej decyzji) albo administracyjnej kary pieniężnej (nakładanej przy braku stosownej decyzji – np. za wprowadzanie gazów lub pyłów wynosi ona 20-krotność jednostkowej stawki opłaty) następuje wyłączenie na wniosek. Należy go złożyć do właściwego organu przed upływem terminu, w którym opłata lub kara powinna być uiszczona (art. 318 ust. 1 p.o.ś). W odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych art. 281 ust. 3 p.o.ś. stanowi np., że: „termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna”. Przez właściwy organ należy rozumieć marszałka województwa w odniesieniu do podwyższonej opłaty oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie administracyjnej kary pieniężnej. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jest to decyzja związana, co oznacza, że właściwy organ ma obowiązek uwzględnić wniosek, jeżeli dany podmiot spełnia warunki ustawowe. Nie ma tu elementów uznaniowych. Jednocześnie odmowa odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej daje podstawę do zaskarżenia decyzji (po wyczerpaniu trybu odwoławczego) do sądu administracyjnego.