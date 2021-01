W opisywanej sprawie prokurator generalny powołał się na pkt 2 wskazanego przepisu, choć, jak uznał SN, powinien był oprzeć swoją skargę na pkt 3. Jak bowiem zauważył SN, skarżący tak naprawdę nieprawidłowości dopatrywał się w wadliwej jego zdaniem ocenie materiału dowodowego dokonanej przez sąd rejonowy. Skoro jednak w petitum skargi nie powołał się na właściwy przepis ustawy o SN, sąd był zmuszony skargę oddalić. „Należałoby oczekiwać od podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej, aby stosownie do okoliczności sprawy skargę opierały na takich podstawach szczegółowych, które będą odpowiadać dostrzeżonym przez skarżącego uchybieniom i które umożliwiłyby Sądowi Najwyższemu dokonanie pełnej oceny, czy w okolicznościach danej sprawy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek szczegółowych, a w dalszej kolejności, czy istnieje konieczność uchylenia zaskarżonego orzeczenia dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. SN przypominał także prokuratorowi, że nie ma możliwości samodzielnego prowadzenia postępowania dowodowego i wyciągnięcia wniosków z zebranego materiału dowodowego, a później zestawienia ich z wnioskami, do których doszedł sąd, który wydał kwestionowane orzeczenie.