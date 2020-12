„Katalog dokumentów udostępnianych członkowi jest katalogiem zamkniętym i obejmuje wyłącznie dokumenty enumeratywnie wymienione w przepisie. Wynika to z konstrukcji i brzmienia art. 81 ust. 1 ustawy ściśle wyliczającego określone rodzaje dokumentów, bez użycia otwartej formuły (np. «w szczególności», «w tym» itp.)” – wskazał sąd apelacyjny w uzasadnieniu. Jego zdaniem skoro istnieje szczególna regulacja co do uprawnień informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej i tego, jakich dokumentów wydania może się domagać, to nie ma powodu, żeby z ogólnych zasad, np. dotyczących ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wyprowadzać inną treść tych uprawnień, gdyż czyniłoby to zbędną szczególną regulację.