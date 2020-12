– Większość młodych prawników zgłoszonych do konkursu prowadzi indywidualne kancelarie prawne i dobrze sobie z tym radzi. Coraz częściej młodzi prawnicy występują w głośnych sprawach sądowych. Powołam tu na przykład spór Andrzeja Sapkowskiego z CD PROJEKT, sprawy polskich sędziów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, głośne sprawy przed TSUE, np. dotyczące niezależności radcy prawnego czy energetyki wiatrowej. Kandydaci są coraz bardziej zaangażowani i wrażliwi społecznie, pomagają aresztowanym podczas demonstracji ulicznych, interesują się skutkami dzikiej reprywatyzacji, ochroną zabytków, wykluczeniem społecznym, chętnie uczestniczą w wolontariatach. Znajdują na to wszystko czas, mimo że na rynku jest coraz ciężej, rośnie konkurencja. Dla nich praca to nie wszystko – mówił z kolei podczas wczorajszej gali wręczenia nagród Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.